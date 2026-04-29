Manfredonia La Marca e Schiavone visitano i cantieri della città

L’assessore Francesco ha accompagnato in visita alcuni cantieri della città, dove si stanno realizzando lavori pubblici e interventi di riqualificazione. Durante l’uscita, sono stati osservati gli sviluppi di diversi progetti in corso, con attenzione alle modalità di esecuzione e allo stato di avanzamento. La visita ha coinvolto anche altri rappresentanti istituzionali, che hanno potuto verificare di persona le attività in atto nelle aree interessate.

Insieme all’Assessore Francesco Schiavone, abbiamo effettuato un sopralluogo su alcuni cantieri strategici per la nostra città: dalla nuova Caserma dei Carabinieri agli interventi di messa in sicurezza dell’Istituto San Lorenzo Maiorano. Questa mattina, studenti e studentesse hanno potuto vedere da vicino il lavoro che stiamo. IlSipontino.net.🔗 Leggi su Ilsipontino.net © Ilsipontino.net - Manfredonia, La Marca e Schiavone visitano i cantieri della città Notizie correlate Manfredonia, Marasco: “La Marca offende la città e divide i sipontini”Quanto accaduto questa mattina a Manfredonia durante le celebrazioni della Festa della Liberazione è gravissimo e inaccettabile. Anniversario della fondazione della Polizia a Manfredonia, Schiavone: “Un segnale forte”Domani la nostra citta vivra un momento di grande significato istituzionale e civile. Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: La Marca - Manfredonia News; LA MARCA BELLA CIAO Manfredonia, il sindaco La Marca: Bella ciao simbolo di libertà, non una canzone comunista. Non è stata sostituita a l’Inno di Mameli; Manfredonia, polemiche sul 25 aprile: banda suona Bella Ciao e i militari in pensione si allontanano; Manfredonia, il caso richiedenti asilo in Consiglio comunale: Serve chiarezza e trasparenza. Manfredonia, tensioni in Consiglio: il sindaco La Marca chiarisce sull’accoglienza dei richiedenti asilo (DISCORSO)MANFREDONIA – Tensione durante l’ultima seduta del Consiglio comunale, dedicata anche al tema dell’accoglienza dei richiedenti asilo presso la Casa della Carità. A intervenire è stato il sindaco Dom ... statoquotidiano.it Manfredonia, Pacilli e Mangano in Molo21: diventa il gruppo consigliare più numeroso col PdManfredonia, Pacilli e Mangano in Molo21: diventa il gruppo consigliare più numeroso col Pd Molo21 diventa il gruppo politico più importante di ... ilsipontino.net #manfredonia #sparatoria #viacerignola Sparatoria a Foggia, un morto e tre feriti. Indagini in corso: uomo ferito disarmato dalla polizia. E’ di Manfredonia di Giuseppe de Filippo Stato Quotidiano Forum https://www.statoquotidiano.it/29/04/2026/sparatoria-a-fo - facebook.com facebook Manfredonia, polemiche sul 25 aprile: banda suona «Bella Ciao» e i militari in pensione si allontanano x.com