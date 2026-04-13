Un confronto pubblico tra un rappresentante locale e il sindaco della città si è acceso dopo l’annuncio di nuove assegnazioni di richiedenti asilo in alcune strutture della zona. In una dichiarazione, un esponente politico ha affermato che la gestione dei migranti non appartiene esclusivamente all’amministrazione comunale. Il sindaco ha risposto con una nota ufficiale, ricordando la riconversione di un ex centro di accoglienza e i nuovi centri di assistenza, con circa 100 richiedenti asilo presenti nel territorio.

Il Sindaco Domenico La Marca se ne esce con una nota ufficiale: ex CARA riconvertito, nuovi CAS, 100 richiedenti asilo a Manfredonia. Tutto “condiviso con Prefettura e Regione”. Peccato che con il Consiglio Comunale non abbia condiviso NULLA. Zero. “Superare i ghetti con responsabilità e senso civile”? La prima responsabilità è verso chi ti ha votato. La prima civiltà è rispettare le istituzioni. Qui il Consiglio è stato scavalcato come se non esistesse. Manfredonia #NON #VUOLE altri 100 arrivi calati dall’alto. Abbiamo già pagato abbastanza tra piste, emergenze e promesse mai mantenute. Servizi al collasso, periferie abbandonate, sicurezza che manca.🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - Caso migranti, Marasco: “Sindaco, Manfredonia non è roba tua”

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