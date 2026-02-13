Coldiretti Puglia sospende le cartelle dei conguagli 2022 sul costo dell’acqua di irrigazione. La decisione nasce per tutelare le imprese agricole del Centro Sud pugliese. La misura riguarda le tasse che hanno creato tensione tra gli agricoltori, soprattutto nelle zone più colpite dalla siccità. Coldiretti denuncia un aumento ingiustificato e chiede un intervento immediato. La sospensione mira a evitare ulteriori danni alle aziende agricole già alle prese con le difficoltà di quest’anno. La proposta è stata annunciata dopo la riunione del 12 gennaio con i vertici del Consorzio di Bonifica.

Di seguito un comunicato diffuso da Coldiretti Puglia: Sospendere le cartelle relative ai conguagli 2022 del costo dell’acqua per l’irrigazione, a tutela delle imprese agricole consorziate del Centro Sud Puglia, come già anticipato nella riunione del 12 gennaio 2026 con i vertici del Consorzio di Bonifica Centro Sud. Ad affermarlo è Coldiretti Puglia, che ha già rappresentato la questione all’Assessore regionale, chiedendo un chiarimento urgente e manifestando la disponibilità ad avviare contenziosi per annullare pretese ritenute illegittime. Molti agricoltori si trovano a fronteggiare richieste che raddoppiano sostanzialmente le tariffe, pur avendo sottoscritto nel 2022 contratti privi di clausole di riserva per eventuali conguagli. 🔗 Leggi su Noinotizie.it

© Noinotizie.it - “Sospendere le cartelle” dei conguagli 2022 per il costo dell’acqua di irrigazione Coldiretti Puglia

