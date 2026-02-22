Mamma pusher in auto con cocaina e figlio di 5 anni | l' arresto

Una donna è stata arrestata mentre viaggiava con il suo bambino di cinque anni, trovata in possesso di cocaina nascosta nell'auto. I carabinieri di Sorrento hanno fermato la vettura in corso Italia a Sant’Agnello durante un controllo di routine. Durante la perquisizione, hanno scoperto la droga e deciso di intervenire immediatamente. La donna, con il figlio a bordo, non ha opposto resistenza. La vicenda si è svolta nel pomeriggio, suscitando grande attenzione tra i passanti.

I carabinieri della stazione di Sorrento stavano eseguendo dei controlli in corso Italia, nel comune di Sant’Agnello, quando hanno fermato una Dacia Sandero. A incuriosire l’agitazione della donna alla guida, inizialmente attribuita dai militari al piccolo seduto sul sedile anteriore. Addosso, scopriranno i carabinieri, la 45enne di Pompei nascondeva alcune dosi di cocaina: 9 il conto sul verbale di sequestro. Con lei il figlio di 5 anni. In caserma, la donna è stata arrestata per detenzione di droga a fini di spaccio. La 45enne è stata sottoposta ai domiciliari, in attesa di giudizio. NapoliToday è anche su Mobile! Scarica l’App per rimanere sempre aggiornato. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

