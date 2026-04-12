Maltempo allerta meteo gialla domani 13 aprile 2026 per temporali | le regioni colpite
Domani, lunedì 13 aprile 2026, una vasta parte dell’Italia sarà interessata da piogge e temporali. La Protezione Civile ha emanato un’allerta meteo gialla che coinvolge nove regioni, segnalando condizioni di maltempo in diverse aree del paese. Le precipitazioni sono previste su un’ampia estensione territoriale, con temporali che potrebbero interessare anche zone del sud e del nord.
Il maltempo torna sull’Italia con piogge e temporali diffusi da nord a sud. La Protezione Civile ha valutato per domani, lunedì 13 aprile, una nuova allerta meteo gialla per temporali in nove regioni.🔗 Leggi su Fanpage.it
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