Maltempo allerta meteo gialla domani 13 aprile 2026 per temporali | le regioni colpite

Domani, lunedì 13 aprile 2026, una vasta parte dell’Italia sarà interessata da piogge e temporali. La Protezione Civile ha emanato un’allerta meteo gialla che coinvolge nove regioni, segnalando condizioni di maltempo in diverse aree del paese. Le precipitazioni sono previste su un’ampia estensione territoriale, con temporali che potrebbero interessare anche zone del sud e del nord.