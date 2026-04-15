Maltempo allerta meteo gialla domani 16 aprile 2026 per temporali | le regioni colpite

Domani, 16 aprile 2026, un’allerta meteo gialla sarà in vigore su diverse regioni italiane a causa di temporali previsti. Le piogge continueranno a interessare principalmente il centro Italia, con condizioni di maltempo che coinvolgeranno varie aree del paese. Le autorità hanno emesso l’allerta per monitorare le possibili criticità legate alle precipitazioni. La situazione meteorologica rimane sotto osservazione nelle prossime ore.

Residue piogge nelle prossime ore sull'Italia col maltempo che interesseranno soprattutto il centro su. La Protezione Civile ha emesso per domani, giovedì 16 aprile 2026, una nuova allerta meteo gialla su quattro regioni per rischio temporali.🔗 Leggi su Fanpage.it

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