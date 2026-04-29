A Malta, dove l'aborto è consentito dal 2023 solo in caso di rischio per la vita della donna, un gruppo chiamato Women on Waves ha iniziato a distribuire pillole abortive come forma di protesta. La distribuzione avviene senza autorizzazione ufficiale, attirando l'attenzione sulle restrizioni legali vigenti nel paese. La questione dell'accesso all'aborto rimane molto discussa tra le autorità e le associazioni attive nel settore.

Un’iniziativa che vuole mandare un forte messaggio. Un modo per denunciare la rigida legge sull’aborto che ancora vige a Malta. Per questole attivistedell’associazione olandese per i diritti delle donneWomen on Waveshanno deciso di avviare un’iniziativa particolare:installare delle cassette di sicurezza,in giro per l’isola e Gozo,che al loro interno hanno delle pillole abortive, la seconda isola più grande dell’arcipelago. Il gesto dell’associazione è per denunciare il divieto, quasi completo, di interruzione volontaria di gravidanzanel Paese. L’aborto era illegale fino al 2023, fino a quando è stato “concesso” ad una donna che era in pericolo di vita.🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Malta, Women on Waves distribuisce pillole abortive in segno di protesta

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