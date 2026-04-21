Dl sicurezza opposizioni occupano banchi governo in segno di protesta

Da periodicodaily.com 21 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Durante la seduta alla Camera, i deputati delle opposizioni sono saliti sui banchi del governo e hanno occupato l'emiciclo per protestare contro il decreto legge sulla sicurezza. La protesta si è svolta nel corso della discussione in aula, con le opposizioni che hanno deciso di manifestare così il loro disaccordo con il provvedimento in esame. La seduta è proseguita con la presenza degli occupanti sui banchi e momenti di tensione tra i gruppi politici.

(Adnkronos) – I deputati delle opposizioni hanno occupato i banchi del governo e l'emiciclo della Camera per protestare sul dl Dl Sicurezza. Il deputato Arturo Scotto, seduto proprio sui banchi dell’esecutivo, è stato espulso dall'aula dal presidente di turno, Fabio Rampelli. La seduta, in cui si stava per chiedere la fiducia, è stata sospesa. Tra i deputati che hanno circondato i banchi del governo c'erano anche la segretaria del Partito democratico, Elly Schlein, e il presidente del Movimento 5 stelle, Giuseppe Conte. Seduto, invece, proprio sopra i banchi dell'esecutivo, oltre al deputato dem Scotto, c'era anche Riccardo Magi, segretario di +Europa, che però si era appena alzato prima del richiamo di Rampelli.🔗 Leggi su Periodicodaily.com

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