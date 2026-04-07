Un anno dopo nel segno di Graziano Fiorita | un déjà-vu tra ricordo e protesta

Un anno dopo, la partita tra Lecce e Atalanta ha ricordato Graziano Fiorita, che oggi avrebbe compiuto 48 anni. La gara si è svolta senza grandi emozioni sul campo, ma ha visto alcuni gesti e coincidenze che hanno riportato alla memoria il nome del calciatore scomparso. Il clima tra gli spettatori e le celebrazioni in suo onore hanno caratterizzato l’incontro, creando un’atmosfera di ricordo e riflessione.

È trascorso quasi un anno dalla morte del fisioterapista del Lecce che oggi avrebbe compiuto 48 anni. L’incrocio di campionato con l’Atalanta ha riproposto gesti ed emozioni legate una vicenda indimenticabile LECCE – Non il risultato, decisamente senza storia. Ma il clima, i gesti, perfino le coincidenze: Lecce-Atalanta si è giocata ancora una volta nel segno del ricordo di Graziano Fiorita che oggi avrebbe compiuto 48 anni. Il fisioterapista del club salentino è deceduto il 24 aprile dello scorso anno, mentre era con la squadra era in ritiro prima della gara proprio in casa dei bergamaschi. Quella partita venne disputata tre giorni dopo la data prevista dal calendario, ma il mini rinvio di 48 ore (da venerdì a domenica) sembrò al Lecce, e non solo, oltraggioso e cinico. 🔗 Leggi su Lecceprima.it

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Lecce, stadio Via del Mare, il toccante omaggio dell’Atalanta a Graziano Fiorita https://www.facebook.com/share/r/1AxS9sBYrQ/mibextid=wwXIfr #grazianofiorita #uslecce #atalanta #DeRoon #tributo #memoria #dazn - facebook.com facebook

Il bellissimo omaggio dell'Atalanta per Graziano Fiorita Il fisioterapista del Lecce scomparso lo scorso anno proprio prima della gara dei salentini a Bergamo Guarda #LecceAtalanta, LIVE ora su #DAZN x.com