Il Mali si trova in una fase di instabilità crescente, con gruppi armati separatisti e milizie che avanzano nel territorio. Le forze in campo cercano di respingere queste minacce, mentre il coinvolgimento di milizie straniere, tra cui quelle sostenute da un paese esterno, ha complicato ulteriormente la situazione. La regione è al centro di tensioni che coinvolgono numerosi attori, con il rischio che il controllo del territorio possa cambiare.

Il Mali è nel caos. Gruppi armati separatisti e milizie minacciano di conquistare il potere in Mali. Un duro colpo anche per il Cremlino che stava proteggendo il Paese con le sue milizie. Gruppi armati separatisti del Fronte di liberazione dell’Azawad (FLA) e milizie jihadiste del Gruppo di sostegno all’islam e ai musulmani (JNIM) minacciano di conquistare il potere in Mali. Secondo quanto riferito, i miliziani hanno preso il controllo di Kidal, principale città del nord, dopo una serie di attacchi su larga scala contro posizioni strategiche della giunta militare al potere dal colpo di stato del 2020. Secondo le notizie che arrivano dal Mali, il ministro della Difesa Sadio Camara il capo dell’intelligence militare Modibo Koné sono stati uccisi.🔗 Leggi su Periodicodaily.com

© Periodicodaily.com - Mali nel caos: jihadisti cercano di conquistare il paese

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