Mali attentato al Ministro della Difesa | caos e attacchi su tutto il Paese

Un attentato ha colpito il Ministro della Difesa in Mali durante un attacco terroristico a Kati, causando la sua morte. L’attacco ha generato caos e si sono verificati altri assalti in diverse zone del Paese. Le autorità stanno ancora valutando l’entità degli altri danni e delle perdite. La situazione resta tesa e in evoluzione, con le forze di sicurezza impegnate nelle operazioni di risposta.

? Cosa sapere Il ministro della difesa maliano Sadio Camara muore dopo l'attacco terroristico a Kati.. I ribelli JNIM e FLA colpiscono centri strategici tra Mopti, Sevare e Gao.. Il ministro della difesa del Mali, Sadio Camara, è deceduto a seguito di un attacco terroristico alla sua abitazione avvenuto domenica nella località di Kati, in concomitanza con una serie di assalti coordinati su scala nazionale. L’offensiva, scatenata sabato da un gruppo di insorti che include l’affiliato dell’al-Qaida nell’Africa occidentale, ha colpito duramente il cuore del potere militare maliano. L’attacco contro la residenza di Camara è stato perpetrato tramite un veicolo carico di esplosivi guidato da un kamikaze, che ha causato lo scontro a fuoco all’interno della proprietà.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Mali, attentato al Ministro della Difesa: caos e attacchi su tutto il Paese Hamas: the terrorist organization that wants to destroy Israel Notizie correlate Fonti, ministro della Difesa del Mali ucciso in attacco dei ribelliIl ministro della Difesa nella giunta militare al potere in Mali, Sadio Camara, è stato ucciso in un attacco contro la sua residenza di Bamako... Iran, Israele rilascia video di alcuni attacchi sferrati su tutto il PaeseMartedì l‘esercito israeliano ha dichiarato di aver effettuato oltre 230 attacchi in tutto l’Iran nelle ultime 24 ore. Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Mali, media: Il ministro della Difesa è stato ucciso in un attacco dei ribelli tuareg; Fonti, ministro della Difesa del Mali ucciso in attacco dei ribelli; Il ministro della Difesa del Mali, Sadio Camara, ucciso dai rivoltosi quaedisti a Kati; Mali, ucciso il ministro della Difesa: un’autobomba distrugge la sua casa a Bamako. Mali, ucciso il ministro della Difesa: un’autobomba distrugge la sua casa a BamakoUn'autobomba dei jihadisti uccide il ministro Camara nella sua residenza di Kati. Il governo conferma la perdita durante l'ondata di attacchi ribelli ... affaritaliani.it Mali. Ucciso il Ministro della DifesaDalle esplosioni all’alba vicino a Bamako alla battaglia per Kidal, il fine settimana che ha scosso il Mali mostra quanto sia fragile la promessa di sicurezza della giunta militare ... giornalelavoce.it QUIRINALE Oggi dal Presidente della #Repubblica Sergio Mattarella in rappresentanza del Ministro della Difesa On. Guido Crosetto per il tradizionale incontro con le Associazioni Combattentistiche e d’Arma in occasione dell’81° Anniversario della Libe - facebook.com facebook