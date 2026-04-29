Malattie rare | il modello milanese guida la cura in Spagna

Il 29 aprile, una delegazione dell’Hospital La Fe di Valencia ha visitato il Centro NeMO di Milano. L’obiettivo della visita è stato conoscere il modello di cura sviluppato in Italia per le malattie rare. La visita si inserisce in un progetto di scambio tra le strutture sanitarie di Spagna e Italia, focalizzato sulle pratiche e i servizi dedicati ai pazienti affetti da patologie rare.

? Cosa sapere Delegazione dell'Hospital La Fe di Valencia visita il Centro NeMO di Milano il 29 aprile.. Il modello milanese sulla SMA punta a standardizzare le cure neuromuscolari in Europa.. Il 29 aprile 2026, una delegazione clinica dell’Hospital La Fe di Valencia è giunta presso il Centro Clinico NeMO a Milano per studiare l’efficacia del modello organizzativo dedicato alle patologie neuromuscolari. L’incontro, tenutosi all’interno della struttura del Niguarda, ha permesso ai coordinatori spagnoli di confrontarsi con l’approccio multidisciplinare milanese, volto a garantire percorsi di cura che non lascino indietro nessuno. L’obiettivo...🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Malattie rare: il modello milanese guida la cura in Spagna Notizie correlate MiCrO_Care: al via il progetto, asse Salerno-Napoli-Stati Uniti per la ricerca e la cura delle malattie genetiche rareIl partenariato vede capofila il DMMBM dell’Università Federico II di Napoli, con il supporto del Distretto Tecnologico Campania Bioscience e in... Una cura solo per 5% delle malattie rare, l’impegno e i bisogni dei pazientiLa Giornata mondiale delle malattie rare 2026 è stata l’occasione per un confronto tra istituzioni, associazioni e aziende. Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Malattie rare, diagnosi più rapide grazie al modello Telethon; Roma sperimenta il badante di condominio, un nuovo modello di assistenza per gli anziani; Sanita': al Gaslini un modello multidisciplinare per le malattie rare; Otto anni di attesa per una risposta: il programma di Fondazione Telethon cambia il destino delle malattie senza diagnosi - Telethon. Malattie rare senza diagnosi: dare un nome è il primo dirittoIn occasione della Giornata Mondiale dei Malati Senza Diagnosi, OMaR ripercorre il lavoro svolto negli anni per documentare bisogni, diritti e percorsi dedicati: dalla Carta dei Malati Rari Senza Diag ... osservatoriomalattierare.it Malattie rare, dal Lazio un modello per continuità cure dall'età pediatrica all'età adultaRoma, 19 dic. (Adnkronos Salute) - A pochi mesi dall'appuntamento del luglio scorso in cui istituzioni, clinici ed esperti si erano riuniti a Roma per affrontare il tema della transizione dall'età ... notizie.tiscali.it Offerti 27 euro ad azione, si rafforza sulle malattie rare - facebook.com facebook