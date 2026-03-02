Una cura solo per 5% delle malattie rare l’impegno e i bisogni dei pazienti

Attualmente, solo il 5% delle circa 8.000 malattie rare conosciute ha una cura disponibile. Per la maggior parte di queste patologie, non ci sono trattamenti efficaci o soluzioni terapeutiche. La maggior parte dei pazienti affetti da malattie rare deve fare i conti con l’assenza di terapie specifiche e con bisogni ancora insoddisfatti.

La Giornata mondiale delle malattie rare 2026 è stata l'occasione per un confronto tra istituzioni, associazioni e aziende. "Ad oggi, solo per il 5% delle circa 8mila malattie rare esiste una cura, e per la maggior parte di esse attualmente non esiste un trattamento. Per questo motivo è necessario investire in ricerca e sviluppo di terapie innovative che possano dare speranza ai pazienti, tenendo sempre in considerazione anche la sostenibilità economica del Servizio sanitario nazionale", ha ricordato Annalisa Scopinaro, Presidente di Uniamo – Federazione italiana delle malattie rare, in apertura dell'evento istituzionale organizzato in occasione della recente Giornata mondiale delle malattie rare 2026, presso il salone Angiolillo di Palazzo Wedekind a Roma.