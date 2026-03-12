MiCrO_Care | al via il progetto asse Salerno-Napoli-Stati Uniti per la ricerca e la cura delle malattie genetiche rare

È stato inaugurato il progetto MiCrO_Care durante un incontro presso la Sala Conferenze della Fondazione EBRIS di Salerno. L’iniziativa coinvolge l’asse tra Salerno, Napoli e gli Stati Uniti e si focalizza sulla ricerca e la cura delle malattie genetiche rare, in particolare le cromatinopatie, un gruppo di patologie legate a alterazioni del complesso genetico.

Il partenariato vede capofila il DMMBM dell'Università Federico II di Napoli, con il supporto del Distretto Tecnologico Campania Bioscience e in partnership con la Fondazione EBRIS di Salerno Si è svolto presso la Sala Conferenze della Fondazione EBRIS di Salerno il kick-off meeting del progetto MiCrOCare, iniziativa di ricerca dedicata allo sviluppo di nuove strategie terapeutiche per le cromatinopatie, un gruppo di malattie genetiche rare legate ad alterazioni del complesso DNA-proteine. Il progetto nasce da una collaborazione scientifica che mette in rete competenze tra Salerno, Napoli e Stati Uniti, con l'obiettivo di approfondire i meccanismi biologici alla base di alcune patologie rare e migliorare la qualità di vita dei pazienti.