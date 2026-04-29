Malattie rare al via campagna ‘She SpeaXX’ per dare voce alle donne con malattia di Fabry

È partita la campagna ‘She SpeaXX’ dedicata alle donne affette dalla malattia di Fabry, una condizione rara che colpisce il metabolismo. L'iniziativa mira a sensibilizzare l'opinione pubblica su questa patologia ancora poco conosciuta e a offrire uno spazio di ascolto alle donne coinvolte. La malattia di Fabry si manifesta con sintomi variabili e può portare a complicazioni serie nel tempo.

(Adnkronos) – Accendere i riflettori su una patologia rara ancora poco conosciuta, soprattutto tra le donne, e promuovere una maggiore consapevolezza sui sintomi spesso sottovalutati e non riconosciuti: con questo obiettivo è stata presentata oggi a Roma la campagna 'She SpeaXX', promossa da Chiesi Global Rare Diseases con la partecipazione dell'Associazione italiana Anderson-Fabry (Aiaf). L'iniziativa nasce nel mese dedicato alla Malattia di Fabry e punta a colmare il gap di conoscenza e diagnosi di una patologia rara ancora troppo poco diagnosticata nella popolazione femminile. La malattia di Fabry è una patologia...🔗 Leggi su Periodicodaily.com Notizie correlate A Milano un'edicola regala fiori ai passanti (per dare voce alle malattie rare)Un'edicola di Milano che si trasforma in un'installazione legata alla campagna Rare means care di Sobi Italia, l'azienda biofarmaceutica... Leggi anche: Malattie rare: bus e billboard con i colori della campagna Uniamoleforze Altri aggiornamenti Malattie rare. Al via alla Camera la discussione di 7 mozioni per migliorare ricerca, cure e assistenzaDall’istituzione di un centro nazionale delle malattie presso il ministero della Salute all’aggiornamento su base annuale dell’elenco di queste patologie, dallo screening obbligatorio neonatale alle ... quotidianosanita.it Al via il workshop Malattie Rare: strumenti e sfide nel panorama italianoPisa, 10 febbraio 2026 – Il 28 febbraio di ogni anno si celebra la giornata delle malattie rare. Ciascuna malattia rara colpisce un numero molto limitato di persone. In Europa, una malattia è definita ... lanazione.it