Malattie rare | bus e billboard con i colori della campagna Uniamoleforze

Il bus e i cartelloni pubblicitari a Roma sono stati dipinti con i colori della campagna Uniamoleforze, per attirare l’attenzione sulla Giornata mondiale delle malattie rare del 28 febbraio. La decisione nasce dall’esigenza di far conoscere le difficoltà quotidiane di chi convive con queste patologie e delle loro famiglie. In città, le fermate degli autobus e le affissioni pubblicitarie si sono trasformate in strumenti di sensibilizzazione, con messaggi diretti e immagini che raccontano il percorso complesso di chi affronta queste sfide.

Roma, 13 feb. (Adnkronos Salute) - In vista della Giornata mondiale delle malattie rare che si celebra il 28 febbraio, in diverse città italiane bus, billboard, paline e impianti pubblicitari si tingono di colori e messaggi per sensibilizzare istituzioni e cittadinanza sul lungo e spesso faticoso 'viaggio' che affrontano le persone con malattia rara e le loro famiglie. L'iniziativa rientra nella campagna #Uniamoleforze promossa da Uniamo - Federazione italiana malattie rare, in collaborazione con partner istituzionali e del settore della comunicazione, con l'obiettivo di accendere i riflettori sui bisogni, le difficoltà e le speranze delle oltre 2 milioni di persone con malattia rara in Italia.