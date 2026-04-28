A Ferrara nel 2025 si è registrato un aumento del 43,7% delle malattie professionali rispetto all’anno precedente, con un totale di 447 casi segnalati. Questa crescita ha attirato l’attenzione delle autorità sanitarie e delle istituzioni locali, che stanno monitorando attentamente la situazione. La variazione si inserisce in un quadro di dati che evidenziano un incremento di queste patologie nell’ultimo anno, sollevando preoccupazioni sul benessere dei lavoratori.

? Cosa sapere Ferrara registra 447 malattie professionali nel 2025 con un aumento del 43,7% rispetto al 2024.. Il 77% delle patologie riguarda disturbi muscolo-scheletrici mentre si registrano 14 nuovi casi di mesotelioma.. Nel 2025, la provincia di Ferrara ha registrato un balzo del 43,7% nelle denunce di malattie professionali, con ben 447 casi segnalati all’Inail rispetto ai 312 dell’anno precedente. Il bilancio della salute sul lavoro nel territorio ferrarese evidenzia una realtà complessa, dove le patologie silenziose e progressive si intrecciano con la violenza degli infortuni traumatici. Le Aziende sanitarie locali, collaborando con i...🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Ferrara, allarme salute: malattie professionali su +43% nel 2025

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