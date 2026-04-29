Malattia di Fabry Vignoli Chiesi GRD | She SpeaXX per più diagnosi e empowerment donne

La malattia di Fabry rimane poco conosciuta e spesso non riconosciuta, specialmente tra le donne. Le differenze nei sintomi tra uomini e donne contribuiscono alla difficoltà di diagnosi precoce e corretta. Recentemente, un rappresentante di un'azienda farmaceutica ha presentato il progetto She SpeaXX, pensato per aumentare le diagnosi e l’autonomia femminile nel percorso di cura.

(Adnkronos) – La malattia di Fabry "è ancora oggi poco conosciuta e spesso non riconosciuta. Questo vale in modo particolare per le donne, che possono presentare segni e sintomi diversi rispetto agli uomini. Proprio per questo è fondamentale sviluppare strumenti più adeguati per riconoscere e monitorare la patologia nella popolazione femminile". Lo ha detto Alessandra Vignoli, Vice President Cluster Mediterranean di Chiesi Global Rare Diseases, nel suo intervento alla presentazione – oggi a Roma – della campagna 'She SpeaXX', promossa da Chiesi Global Rare Diseases con la partecipazione dell'Associazione italiana Anderson-Fabry (Aiaf).🔗 Leggi su Webmagazine24.it Notizie correlate Malattie rare, al via campagna ‘She SpeaXX’ per dare voce alle donne con malattia di Fabry(Adnkronos) – Accendere i riflettori su una patologia rara ancora poco conosciuta, soprattutto tra le donne, e promuovere una maggiore consapevolezza... Aiaf: “Donne a lungo considerate portatrici sane di Fabry, ritardi in diagnosi e cure”(Adnkronos) – "Per molti anni le donne affette dalla malattia di Anderson-Fabry sono state considerate erroneamente semplici portatrici sane. Aggiornamenti e dibattiti Si parla di: Malattie rare, al via campagna ‘She SpeaXX’ per dare voce alle donne con malattia di Fabry. Malattia di Fabry, Vignoli (Chiesi GRD): She SpeaXX per più diagnosi e empowerment donne'Fondamentale sviluppare strumenti più adeguati per riconoscere e monitorare la patologia nella popolazione femminile' ... adnkronos.com Malattia di Fabry, Motta (UniMi): Aumentare consapevolezza tra medici per ridurre ritardi diagnosticiLa malattia di Fabry è una patologia genetica rara e ancora poco conosciuta. Proprio per questo, il primo passo fondamentale è aumentare la consapevolezza tra medici e operatori sanitari. Questo lavo ... adnkronos.com