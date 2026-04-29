Sono stati completati lavori per una nuova rete idrica a Perdifumo, con interventi concentrati principalmente nell’area di Mercato Cilento. L’opera riguarda l’installazione di infrastrutture per migliorare l’approvvigionamento idrico nel borgo. La realizzazione è stata portata avanti con il coinvolgimento di enti locali e imprese, al fine di garantire un servizio più efficiente ai residenti della zona.

VALLO DELLA LUCANIA, Salerno – Nuova infrastruttura idrica anche a Perdifumo, in particolare nell’area di Mercato Cilento. Prosegue l’ampio programma di “Risanamento e ammodernamento delle reti di distribuzione del Cilento e Vallo Diano” finanziato nell’ambito del Pnrr, di cui Consac è attuatore di II livello. Opere che prevedono, tra l’altro, proprio la sostituzione dell’infrastruttura di base su una direttrice complessiva di oltre 35 km. “Lavori – commentano il presidente di Consac, Gennaro Maione e il sindaco Vincenzo Paolillo – grazie ai quali i cittadini di Perdifumo beneficeranno di un servizio di fornitura idrica caratterizzato da livelli di eccellenza sempre maggiore nella continuità e nella qualità della risorsa erogata”.🔗 Leggi su Primacampania.it

© Primacampania.it - Maione (Consac) e il sindaco Paolillo: nuova rete idrica a Perdifumo Interventi attuati in particolare nell’area di Mercato Cilento

Notizie correlate

Cilento, nuova rete idrica a Perdifumo: Consac e Comune avanzano con i lavori PnrrProseguono i lavori di ammodernamento della rete idrica a Perdifumo, con interventi concentrati in particolare nell'area di Mercato Cilento.

Maione (Consac) e Rubino (sindaco di Sassano): la qualità del servizio idrico migliora notevolmente grazie agli interventi sulla rete finanziati dal PnrrVALLO DELLA LUCANIA, Salerno – Da un lato, la riduzione del livello delle perdite e il miglioramento della funzionalità delle reti consentiranno una...

Tutti gli aggiornamenti

Argomenti più discussi: Cilento, nuova rete idrica a Perdifumo: Consac e Comune avanzano con i lavori Pnrr; Consac, nuova rete idrica a Perdifumo: al via interventi a Mercato Cilento con i fondi PNRR; Nuova rete idrica a Perdifumo, Consac prosegue il risanamento e ammodernamento delle reti nel Cilento e Vallo di Diano.

Consac, nuova rete idrica a Perdifumo: al via interventi a Mercato Cilento con i fondi PNRRAl via i lavori di ammodernamento idrico a Perdifumo (Mercato Cilento). Il piano Consac finanziato dal PNRR punta a zero sprechi e alta efficienza ... infocilento.it

Perdifumo, nuova infrastruttura idrica a Mercato Cilento: avanti i lavori del Pnrr Interventi per oltre 35 chilometri di rete con l’obiettivo di migliorare qualità, continuità ed efficienza del servizio - facebook.com facebook

Perdifumo, nuova infrastruttura idrica a Mercato Cilento: avanti i lavori del Pnrr Interventi per oltre 35 chilometri di rete con l’obiettivo di migliorare qualità, continuità ed efficienza del servizio x.com