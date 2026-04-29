Mainoo riceverà un aumento di stipendio del 650% | il Manchester United lo blinda con il rinnovo
Il club di calcio ha annunciato il rinnovo del contratto di un giovane centrocampista fino al 2031. Con questa decisione, il giocatore riceverà un incremento salariale del 650%, arrivando a guadagnare oltre 9 milioni di euro annui. La firma del nuovo accordo mantiene il giocatore nel team e impedisce eventuali trattative di trasferimento sul mercato.
Lo United toglie Mainoo dal mercato con il rinnovo di contratto fino al 2031: guadagnerà oltre 9 milioni di euro a stagione, sette volte e mezzo in più rispetto al precedente accordo.🔗 Leggi su Fanpage.it
Notizie correlate
Manchester United, fumata bianca per il rinnovo di Mainoo! I dettagli dell’accordoManchester United, fumata bianca per il rinnovo di Mainoo! I dettagli dell’accordo Ravanelli sicuro: «Alla Juve manca un finalizzatore.
L’affare Mainoo sta per sfumare definitivamente, il giocatore è vicino al rinnovo con lo United (Athletic)La proposta lo porterebbe fino all'estate del 2031 con uno stipendio significativamente migliorato.
Contenuti e approfondimenti
Mainoo riceverà un aumento di stipendio del 650%: il Manchester United lo blinda con il rinnovoLo United toglie Mainoo dal mercato con il rinnovo di contratto fino al 2031: guadagnerà oltre 9 milioni di euro a stagione, sette volte e mezzo in più ... fanpage.it
Manchester United, niente rinnovo per Mainoo: addio in estate, l'Inter ci pensaKobbie Mainoo potrebbe lasciare il Manchester United quest'estate. A confermarlo il Manchester Evening News, il giocatore vuole maggior minutaggio dopo l'infortunio, ma soprattutto vuole trovare una ... tuttomercatoweb.com