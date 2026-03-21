L’affare Mainoo sta per sfumare definitivamente il giocatore è vicino al rinnovo con lo United Athletic

Il Manchester United sta per concludere un accordo con Kobbie Mainoo e Harry Maguire per il rinnovo dei contratti. Il giocatore Mainoo è vicino a rinnovare con il club, mentre anche Maguire sta trattando il prolungamento. La società sta finalizzando gli ultimi dettagli delle trattative con entrambi i giocatori. La decisione sul futuro dei due calciatori dovrebbe essere ufficializzata a breve.

La proposta lo porterebbe fino all'estate del 2031 con uno stipendio significativamente migliorato. Rinnoverebbe anche Maguire, in passato accostato al Napoli. Il Manchester United è vicino a un accordo con Kobbie Mainoo e Harry Maguire per il rinnovo dei contratti. Sebbene ci sia ancora del lavoro da fare, le trattative sono ormai in fase avanzata e il Manchester United punta a raggiungere un accordo per il rinnovo dei contratti con entrambi i giocatori. Maguire diventerà free agent al termine di questa stagione, tuttavia è in fase di definizione un nuovo contratto annuale con opzione per un’ulteriore 12a stagione”. “Per certi versi, il futuro di Mainoo sembrava ancora più incerto. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - L’affare Mainoo sta per sfumare definitivamente, il giocatore è vicino al rinnovo con lo United (Athletic) Articoli correlati Leggi anche: Con Carrick lo United sta tornando lo United: Mainoo ha dato equilibrio al centrocampo Leggi anche: Mainoo potrebbe riaprire a sorpresa i colloqui per il rinnovo con il Manchester United (Bbc)