Manchester United fumata bianca per il rinnovo di Mainoo! I dettagli dell’accordo

Il Manchester United ha raggiunto un accordo per il rinnovo del contratto con il centrocampista classe 2005. La trattativa sembra ormai conclusa e l’intesa è in fase di definizione finale. Non sono stati resi noti i dettagli economici dell’accordo né la durata del nuovo contratto. La firma dovrebbe avvenire a breve, consolidando così la permanenza del giocatore nel club.

Ravanelli sicuro: «Alla Juve manca un finalizzatore. Vlahovic può dare una mano. Lewandowski non è l’uomo giusto, ha 37 anni! Yildiz è un fenomeno» Goncalo Ramos, scenario in evoluzione: la Juventus rallenta, Mendes chiama il Milan. Le ultimissime sul centravanti Anguissa Napoli, il futuro ora è in bilico: Conte lo esclude e il rinnovo resta fermo! Gli scenari per l’estate Moriero svela: «Vi racconto quel gesto con Recoba, come Thuram Dimarco. I nerazzurri hanno già vinto lo scudetto ma mi auguro questo» Ceferin Gravina, che intreccio immobiliare! Per 670mila euro la casa di Milano cambia proprietario Ravanelli sicuro: «Alla Juve manca un finalizzatore.🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Manchester United, fumata bianca per il rinnovo di Mainoo! I dettagli dell’accordo Notizie correlate Rinnovo Spalletti, tutto pronto per la fumata bianca: scadenza e ingaggio, i dettagli del nuovo accordo col tecnicodi Redazione JuventusNews24Rinnovo Spalletti Juve, svelati i dettagli cruciali della proposta messa sul tavolo dalla società per prolungare la... Barcellona, fumata bianca per il rinnovo di Flick! L’annuncio di Laporta e i dettagliMercato Milan, Leao verso l’addio in estate? Tare ha già individuato un profilo per sostituirlo! Calciomercato Juve, Greenwood balza in cima alla... Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Napoli, nodo McTominay: il rinnovo passa dalla corsa al secondo posto; Intrigo milionario a centrocampo: l'Atletico tentenna, il Manchester United piomba su Ederson; Dalla Juve al Manchester City accelerata inglese | a 60 milioni si chiude. Manchester United, fumata bianca in arrivo: Michael Carrick ha detto sìSvolta definitiva per la panchina del Manchester United: Michael Carrick ha accettato tutte le condizioni della proposta contrattuale presentata dai Red Devils secondo quanto rivela Fabrizio Romano. L ... tuttomercatoweb.com Hojlund al Napoli, fumata bianca a un passo: il punto dopo i contatti di oggiNelle ultime ore il Napoli ha fatto importantissimi passi in avanti nella trattativa col Manchester United per l'attaccante Rasmus Hojlund. Fin dal momento dell'infortunio di Romelu Lukaku, quello del ... tuttomercatoweb.com Il Manchester United blinda la qualificazione in Champions League! I Red Devils battono il Brentford e si portano a +11 sul Brighton sesto in classifica quando mancano quattro giornate alla fine della Premier - facebook.com facebook CASEMIRO E SESKO FANNO VOLARE IL MANCHESTER UNITED Il Manchester United vince 2-1, in casa, contro il Brentford e sale a quota 61 punti, blindando così la qualificazione in Champions League (il Brighton sesto è a -11 a quattro giornate dalla fi x.com