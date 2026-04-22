Puglia sotto assedio | 41 eventi estremi distruggono le colture

La regione Puglia sta affrontando un intenso periodo di eventi meteorologici estremi, con 41 episodi che hanno causato danni alle colture agricole. In risposta, i sindaci di due comuni del Nord Barese hanno inoltrato una richiesta ufficiale per ottenere il riconoscimento dello stato di calamità naturale, al fine di ricevere eventuali aiuti e supporto per le zone colpite. La situazione ha suscitato attenzione tra le autorità locali e gli agricoltori della zona.

I sindaci di Trinitapoli e San Ferdinando di Puglia hanno presentato richiesta ufficiale per il riconoscimento dello stato di calamità naturale a seguito dei gravi danni meteorologici che hanno colpito il Nord Barese. Le precipitazioni intense e le grandinate hanno messo in ginocchio le colture locali, con l’amministratore di Trinitapoli, Francesco di Feo, e il sindaco di San Ferdinando di Puglia, Michele Lamacchia, impegnati nel tentativo di tutelare le realtà agricole colpite. Il bilancio dei danni alle campagne pugliesi. Le segnalazioni raccolte sul campo evidenziano una situazione complessa lavora la terra. Gli agricoltori della zona stanno affrontando le conseguenze di fenomeni atmosferici caratterizzati da un’intensità tale da compromettere i frutti del loro impegno quotidiano.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Puglia sotto assedio: 41 eventi estremi distruggono le colture Notizie correlate Cinghiali in fuga dalla riserva distruggono le colture: azienda condannata a pagareI cinghiali distruggono il raccolto e a pagare deve essere il gestore dell'azienda faunistico-venatoria confinante, anche se non c'è la prova certa... Puglia sotto shock: chiesto aiuto allo Stato per i danni estremiLa Giunta regionale pugliese ha formalizzato la richiesta di riconoscimento dello stato di emergenza nazionale e l’istanza per fondi straordinari...