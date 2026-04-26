Il maestro Zubin Mehta compie 90 anni e il prossimo 29 maggio dirigerà l'esecuzione della nona sinfonia di Beethoven al teatro Maggio. L'evento, già sold out da mesi, prevede l'interpretazione dell'Inno alla Gioia, che il direttore ha scelto perché rappresenta temi di pace e fratellanza. La serata segna un nuovo traguardo nella carriera di uno dei più noti direttori d'orchestra internazionali.

FIRENZE – A tre giorni dal compimento dei 90 anni, Zubin Mehta non fa bilanci retrospettivi, ma pensa al prossimo futuro: mercoledì 29 aprile alle 20 festeggerà il compleanno, come tante volte ha fatto, sul podio del Maggio Musicale Fiorentino. Per questa cifra importante, ha scelto la Nona Sinfonia di Beethoven; i biglietti, messi in vendita nel settembre del 2025, sono andati esauriti pressoché subito. Zubin Mehta, nato a Bombay il 29 aprile 1936, è in carriera da oltre 60 anni; il suo primo concerto da direttore d’orchestra fu il 21 luglio 1956, in Austria, ma già negli anni Sessanta dirigeva nei grandi teatri di tutto il mondo, da New York a Firenze, dove poi per tanti anni, dal 1985 al 2017, è stato direttore principale e ora è direttore onorario a vita: qui è salito sul podio per oltre 2000 eventi.🔗 Leggi su Firenzepost.it

© Firenzepost.it - Zubin Mehta: “Compio 90 anni ma non mi fermo”. Il 29 dirige la nona di Beethoven al Maggio (esaurito da mesi)

Notizie correlate

Zubin Mehta a 90 anni: tra Beethoven, grandi maestri e Sophia Loren? Cosa sapere Zubin Mehta festeggia 90 anni al Maggio musicale fiorentino con la Nona di Beethoven.

’Tutto Mozart’ al Giglio. Zubin Mehta dirige l’Orchestra del MaggioUn appuntamento di grande prestigio arricchisce la stagione musicale del Teatro del Giglio Giacomo Puccini.

Aggiornamenti e dibattiti

Argomenti più discussi: Zubin Mehta: 'Compio 90 anni ma non mi fermo'; I 90 di Zubin Mehta: Ho imparato il tedesco con le ragazze. E che buone le lasagne di Sophia Loren.

Zubin Mehta: Compio 90 anni ma non mi fermoAlla vigilia dei suoi 90 anni, Zubin Mehta non pensa ai bilanci, ma al futuro, con lo sguardo sempre rivolto alla sua orchestra e al coro: il compleanno lo festeggerà il 29 aprile sul podio, al Maggio ... ansa.it

Tivusat celebra i 90 anni di Zubin Mehta con due concertiROMA (ITALPRESS) – Considerato uno dei più grandi direttori d’orchestra di sempre, Zubin Mehta festeggia il 29 aprile 90 anni. Mezzo (canale 49 di tivusat) celebra il suo compleanno in una sessione ... lagazzettadelmezzogiorno.it

Zubin Mehta: "Compio 90 anni ma non mi fermo". Festeggia dirigendo al Maggio l'Inno alla gioia #ANSA x.com

25 aprile 1926 - 25 aprile 2026: PiùClassica celebra i cento anni dalla prima storica rappresentazione della Turandot al Teatro alla Scala di Milano con una nuova produzione della Staatskapelle Berlin, diretta da Zubin Mehta con @elena_pankratova_sopra - facebook.com facebook