I 90 anni di Zubin Mehta gigante del podio sempre sulla scena

Il maestro Zubin Mehta ha compiuto 90 anni, una carriera lunga e ricca di successi. Nato a Bombay, ha diretto orchestre di fama internazionale e si è esibito sui palcoscenici più prestigiosi del mondo. Durante la sua attività, ha collaborato con alcune delle orchestre più importanti e accompagnato grandi interpreti della lirica. La sua presenza nel mondo della musica classica è durata decenni, lasciando un segno indelebile nel panorama musicale globale.

Da Bombay ai palcoscenici più prestigiosi della scena mondiale, con orchestre mitiche e le grandi star della lirica. Più di mezzo secolo speso a portare musica e gioia nel mondo, conquistando la fama dovuta ai giganti del podio e affiancando al successo l'impegno per far crescere nuove generazioni di appassionati, soprattutto in grandi realtà come la sua India, e le prese di posizione politiche senza mezzi termini. L'ultima, nel gennaio scorso, quando in un'intervista tv a India Today ha annunciato di aver cancellato tutti gli impegni del 2026 con la Filarmonica di Israele per protesta contro la politica di Netanyahu sulla questione palestinese augurandosi che il premier esca sconfitto dalle prossime elezioni.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - I 90 anni di Zubin Mehta, gigante del podio sempre sulla scena Notizie correlate Zubin Mehta a 90 anni: tra Beethoven, grandi maestri e Sophia Loren? Cosa sapere Zubin Mehta festeggia 90 anni al Maggio musicale fiorentino con la Nona di Beethoven. Zubin Mehta: “Compio 90 anni ma non mi fermo”. Il 29 dirige la nona di Beethoven al Maggio (esaurito da mesi)FIRENZE – A tre giorni dal compimento dei 90 anni, Zubin Mehta non fa bilanci retrospettivi, ma pensa al prossimo futuro: mercoledì 29 aprile alle 20... Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Zubin Mehta: 'Compio 90 anni ma non mi fermo'; I 90 di Zubin Mehta: Ho imparato il tedesco con le ragazze. E che buone le lasagne di Sophia Loren; Zubin Mehta compie 90 anni; Zubin Mehta celebra i suoi 90 anni sul podio del Maggio Fiorentino dirigendo la Nona di Beethoven. I 90 anni di Zubin Mehta sul palco del Maggio a dirigere l'orchestraMercoledì 29 aprile in cartellone concerto sinfonico di straordinario impatto anche emotivo. Mostra dedicata al Maestro ... nove.firenze.it Mehta festeggia 90 anni dirigendo a Firenze la nona di BeethovenZubin Mehta festeggia il suo 90/o compleanno, il 29 aprile, dirigendo la nona sinfonia di Beethoven al teatro del Maggio musicale fiorentino. (ANSA) ... ansa.it Gli aggiornamenti di oggi dalla Redazione Spettacoli ROMA (ITALPRESS) – Il 2026 segna un traguardo straordinario per il direttore d’orchestra Zubin Mehta: novant’anni di vita (il 29 aprile), di cui oltre sessanta trascorsi sul podio, a guidare alcune delle più pr facebook I 90 di Zubin Mehta: “Ho imparato il tedesco con le ragazze. E che buone le lasagne di Sophia Loren” x.com