Gli eventi di marzo del 752 Heineken Pub del Porto Antico di Genova

Nel marzo del 752 presso l’Heineken Pub del Porto Antico di Genova si terranno diversi eventi live. Il 6 marzo si esibirà il gruppo Miki & The Red Rockets, proponendo musica rockabilly e rock'n'roll degli anni Cinquanta. La serata vedrà la partecipazione di Edoardo Cibabene, Alberto Malnati, Giovanni Dall’Asen e Viola. La programmazione del mese include varie iniziative musicali e di intrattenimento.

Calendario ricchissimo per il 752 Heineken Pub. Ecco il riepilogo di tutti gli eventi live che programmati per il mese di marzo 2026:Venerdì 6 Marzo Miki & The Red RocketsUna serata di puro rockabilly e rock'n'roll anni '50 con Edoardo Cibabene, Alberto Malnati, Giovanni Dall'Asen e Viola Krainz.Sabato 7 Marzo Jackie BrownRock, blues e soul dagli anni '60 a oggi con i fratelli Matteo e Paolo Magnani accompagnati alla batteria da Mauro Vigo.

Gli eventi di marzo del 752 Heineken Pub del Porto Antico di GenovaUn sabato sera ad alto voltaggio all'insegna del rock potente ed essenziale del power trio formato da Leonardo Bruzza, Davide Faccioli e Roberto Maragliano. Acoustic Party Band per cantare le grandi ... genovatoday.it

