Il ‘Bus della prevenzione Ant’ torna in piazza | visite dermatologiche gratuite Come prenotarsi

Il ‘Bus della prevenzione Ant’ fa ritorno in piazza a Copparo, offrendo visite dermatologiche gratuite nell’ambito del Progetto Melanoma, promosso dall’Associazione Nazionale Tumori. La presenza del bus permette ai cittadini di sottoporsi a controlli senza costi, con modalità di prenotazione disponibili per chi desidera partecipare. Questa iniziativa si inserisce in un programma volto alla sensibilizzazione sulla prevenzione dei tumori della pelle.

A Copparo torna il Bus della prevenzione Ant (Associazione Nazionale Tumori) nell’ambito del Progetto Melanoma promosso dalla stessa associazione. Nelle giornate dell’11, 12 e 13 maggio (dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 18), presso l’ambulatorio mobile che sarà collocato in piazza della Libertà.🔗 Leggi su Ferraratoday.it

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