Maggio dei Monumenti al Giardino Torre del Real Bosco di Capodimonte Pop Art in Grand Tour

Maggio al Giardino Torre si preannuncia ricco di appuntamenti. Lo storico giardino del Real Bosco di Capodimonte - un tempo vivaio e azienda agricola dei Borbone, oggi primo agro ecosistema urbano didattico, produttivo e ricreativo di Napoli grazie al recupero botanico e architettonico condotto.🔗 Leggi su Napolitoday.it

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