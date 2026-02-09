Agrumi in Festa al Real Bosco di Capodimonte | alla scoperta dell’agrumeto storico del Giardino Torre

Sabato e domenica si tiene la terza edizione di Agrumi in Festa al Real Bosco di Capodimonte a Napoli. L’evento porta i visitatori nel cuore dello storico agrumeto del Giardino Torre, un tempo vivaio dei Borbone e oggi un esempio di recupero urbano. Durante il fine settimana, i partecipanti potranno scoprire le piante di agrumi e conoscere la storia di questo spazio, che ora funziona come un ecosistema didattico e ricreativo.

Al via la Terza Edizione di Agrumi in Festa al Real Bosco di Capodimonte di Napoli. Sabato 14 e Domenica 15 Febbraio lo storico Giardino Torre – un tempo vivaio e azienda agricola dei Borbone, oggi primo agro ecosistema urbano didattico, produttivo e ricreativo di Napoli grazie al recupero.

