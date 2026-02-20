Como | itinerari sul lago Tra spettacoli musica eventi e visite guidate

A Como, la ripresa delle attività sul lago si deve alle iniziative di ‘Le Quattro Stagioni di Villa Erba’, organizzate in collaborazione con il Teatro Sociale AsLiCo. Questi eventi portano musica, spettacoli e visite guidate tra le bellezze del territorio, coinvolgendo diverse location come Villa Bernasconi, il parco e le serre di Villa Antica. La partecipazione di pubblico cresce giorno dopo giorno, attirando residenti e turisti desiderosi di scoprire il lago in modo diverso. Le attività continuano con un ricco calendario di appuntamenti.

Intensa attività sul Lago di Como. Una serie di incontri per ’ Le Quattro Stagioni di Villa Erba ’ in collaborazione con il Teatro Sociale AsLiCo e a Villa Bernasconi con appuntamenti diffusi tra Villa Antica, parco, Serre e Villa Bernasconi. Il calendario propone anche in questa edizione spettacoli musicali e teatrali, concerti, performance, laboratori e attività per i più piccoli, oltre a visite guidate. Si parte con ’Il Freddo Gentile’ questa domenica. Alle ore 11 ci sarà il laboratorio di musica e movimento ’Giocando con Rigoletto!’, condotto da Luca Ghioldi, esperto in pedagogia musicale, alle 11 nel Patio c’è la passione del tango con ’Piazzolla loves Gershwin’, con la voce di Paola Fernandez Dell’Erba e la fisarmonica di Nadio Marenco. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

