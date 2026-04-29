Madrid oggi Sinner-Jodar ai quarti – La partita in diretta

Da periodicodaily.com 29 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Madrid, il torneo Masters 1000 prosegue con i quarti di finale, dove il tennista italiano si appresta ad affrontare Rafa Jodar. L’incontro è in programma oggi, mercoledì 29 aprile, e vedrà Sinner cercare di avanzare verso la semifinale. La partita è trasmessa in diretta e rappresenta un passaggio importante nel percorso del giovane atleta nel torneo spagnolo.

(Adnkronos) – Jannik Sinner a caccia della semifinale a Madrid. Oggi, mercoledì 29 aprile, il tennista azzurro sfida Rafa Jodar nei quarti del Masters 1000 spagnolo. Sinner arriva all'appuntamento dopo aver superato Bonzi, Moller e Norrie negli ottavi. Il baby fenomeno di casa invece, partito dalle qualificazioni, è riuscito ad arrivare fino ai quarti battendo De Jong, De Minaur, Fonseca e Kopriva. Si comincia alle 16. Dove vedere Sinner-Jodar? La sfida sarà visibile in diretta televisiva e in esclusiva sui canali di SkySport. Il match sarà trasmesso in streaming sull'app SkyGo, su NOW e Tennis Tv. I due tennisti non si sono mai affrontati in carriera: quello di oggi è il loro primo incrocio.🔗 Leggi su Periodicodaily.com

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