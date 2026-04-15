Flavio Cobolli si è imposto al secondo turno del “Bmw Open”, torneo ATP 500 in corso sui campi in terra rossa di Monaco di Baviera, in Germania. Con questa vittoria, il tennista italiano si è qualificato per i quarti di finale, superando in due set l’avversario che aveva affrontato. La competizione si svolge presso l’Iphitos Tennis Club e vede la partecipazione di diversi giocatori di livello internazionale.

Flavio Cobolli si qualifica per i quarti di finale del “Bmw Open”, torneo Atp 500 in corso sui campi in terra rossa dell’Iphitos Tennis Club di Monaco di Baviera, in Germania. Successo in due set contro Bergs Il 23enne romano, numero 16 del ranking mondiale e quarto favorito del seeding, ha superato negli ottavi di finale il belga Zizou Bergs, numero 40 della classifica Atp, con il punteggio di 6-2, 6-3 in un’ora e 13 minuti di gioco. Ora la sfida per un posto in semifinale Per conquistare l’accesso alla semifinale, Cobolli affronterà il vincente del match tra l’altro azzurro Luciano Darderi, numero 21 del mondo e sesta testa di serie del torneo, e il ceco Vit Kopriva, numero 77 Atp.🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Monaco è sempre più azzurra: Cobolli ai quarti, battuto Bergs in due set

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