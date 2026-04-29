Madrid 2026 p 6 | Il morso del Cobo

A Madrid, nel torneo Masters 1000, Flavio Cobolli ha vinto contro un avversario classificato tra i primi dieci del mondo, dopo aver già battuto Zverev e Medvedev in dieci giorni. A 23 anni, il tennista romano ha raggiunto per la prima volta i quarti di finale in questa competizione, un risultato che lo avvicina a Jannik Sinner nella classifica del torneo.

Andy Diaz a Sprint Zone: “Voglio il record del mondo!” Road to Birmingham Impresa di Flavio Cobolli, che batte il secondo Top 10 (dopo Zverev è toccato a Medvedev) in appena dieci giorni e conquista per la prima volta i quarti di finale in un Masters 1000!?? Il 23enne romano raggiunge Jannik Sinner. Il n. 1 del mondo supera Cameron Norrie senza difficoltà. Ora occhi puntati sul match affascinante contro Rafa Jódar (ore 16). Si ferma Lorenzo Musetti. Nel circuito femminile, incredibile sconfitta per Aryna Sabalenka, in una partita rocambolesca. Andy Diaz non si nasconde: “Obiettivo record del mondo al Golden Gala. Il quarto diamante per fare la storia” Il 2026 di Andy Diaz è cominciato con il secondo titolo mondiale indoor consecutivo, ma sarà un’estate ricca di appuntamenti.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Madrid 2026 p. 6: Il morso del “Cobo” Madrid 2026 p. 6: Il morso del “Cobo” Notizie correlate Albania, Çobo Winery punta alla promozione del territorio e alla qualità dei vini da vitigni autoctoniBERAT – Çobo Winery rappresenta oggi una delle espressioni più significative della rinascita dell’enologia albanese contemporanea. Leggi anche: Rinnovo Rsu e Rls alla Cobo Sud di Chieti Scalo: vince la Fim Cisl