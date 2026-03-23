Madre e figlia morte intossicate dopo il cenone di Natale indagini vicine a una svolta Il padre sopravvissuto e le ombre sui medici | cosa era successo

A quasi tre mesi dalla morte di Sara Di Vita, 15 anni, e di sua madre Antonella Di Ielsi, 50 anni, le indagini sulla tragedia consumatasi nella famiglia di Pietracatella, nel Molisano, si avvicinano a un punto di svolta. Secondo quanto si apprende da fonti qualificate citate dall’Ansa, nelle prossime ore potrebbero emergere elementi decisivi. I 90 giorni concessi al medico legale per completare le autopsie scadono a fine mese, mentre sono ancora in corso le analisi sugli alimenti sequestrati nell’abitazione e sul sangue delle vittime. Le due donne morirono all’ospedale Cardarelli di Campobasso tra il 27 e il 29 dicembre scorso, nei giorni successivi ai pasti natalizi. 🔗 Leggi su Open.online

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