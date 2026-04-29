Madre e figlia morte a Campobasso chiesti nuovi esami al Maugeri dopo conferma ricina

A Pietracatella, nel Campobassano, si indaga sulla morte di madre e figlia. Dopo che è stata confermata la presenza di ricina nei campioni analizzati, sono stati richiesti ulteriori esami presso il centro Maugeri di Pavia. Nel frattempo, nel giorno dell'esame sui vetrini delle biopsie presso il Policlinico di Bari, si sono susseguiti sviluppi, tra cui l'assegnazione di un nuovo incarico al centro antiveleni di Pavia.

(Adnkronos) – Giallo di Pietracatella: nel giorno dell'esame irripetibile sui vetrini delle biopsie, al Policlinico di Bari, arriva anche la notizia del nuovo incarico al Centro Antiveleni del Maugeri di Pavia. Lo ha chiesto la procuratrice Elvira Antonelli, probabilmente per cercare ulteriori elementi. I primi esami del Maugeri hanno certificato la presenza di ricina nel sangue di madre e figlia, Antonella Di Ielsi e Sara Di Vita, ma ora la procedura giudiziaria vuole risposte circostanziate a quesiti precisi e per questo la procuratrice ieri si è incontrata a Pavia con i responsabili del centro antiveleni, consegnando loro una serie di domande, a cui il Maugeri risponderà ufficialmente e relativamente all'indagine per omicidio.🔗 Leggi su Periodicodaily.com

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