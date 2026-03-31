Dopo il decesso di madre e figlia avvenuto subito dopo Natale a Campobasso, le autorità hanno avviato un’indagine approfondita. Le analisi tossicologiche hanno rilevato la presenza di ricina nel sangue delle vittime, portando gli inquirenti a considerare il caso come un omicidio. La scoperta ha portato a un'attenzione particolare sulla dinamica e sulle possibili responsabilità legate a quanto accaduto.

Il decesso di Antonella Di Jelsi e della figlia quindicenne Sara, avvenuto subito dopo lo scorso Natale a Campobasso, ha subito una svolta investigativa scioccante: le analisi tossicologiche hanno confermato la presenza di ricina nel sangue delle vittime. Quella che inizialmente era stata archiviata come una tragica intossicazione alimentare o un possibile caso di malasanità è ora ufficialmente un’indagine per duplice omicidio premeditato. Gli inquirenti hanno isolato la sostanza letale grazie a una complessa collaborazione tra laboratori italiani, svizzeri e statunitensi. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Corriere della Sera (@corriere) La tragedia ha inizio durante le ultime festività natalizie a Pietracatella, un piccolo borgo in provincia di Campobasso. 🔗 Leggi su Cultweb.it

© Cultweb.it - Madre e figlia morte dopo Natale a Campobasso: trovata ricina nel sangue, è omicidio

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Madre e figlia morte per intossicazione alimentare a Campobasso - Storie italiane 30/12/2025

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