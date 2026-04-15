A Campobasso si indaga sulla morte di madre e figlia, entrate in ospedale con sintomi di avvelenamento. Le analisi condotte sul padre non hanno riscontrato tracce di ricina, sostanza che invece è stata trovata nelle prove raccolte. Gli investigatori stanno interrogando i familiari e hanno ricostruito le ultime ore prima dell’accaduto, mentre proseguono gli accertamenti per chiarire le cause di quanto accaduto.

Chi sono le vittime Antonella Di Ielsi Antonella era la moglie di Gianni Di Vita, commercialista ed ex sindaco Pd di Pietracatella, il paese dove vive la famiglia. La coppia ha due figlie, la 15enne Sara e Alice di 19 anni, che frequenta l'ultimo anno del liceo classico, stessa scuola della sorella. La donna lavora con il marito che ha studi a Pietracatella e a Campobasso. I giorni prima e dopo Natale La ricostruzione è stata fatta a posteriori, a partire da quando, il 25 dicembre 2025, in serata, madre e figlia, insieme al padre, vanno al pronto soccorso dell'ospedale di Campobasso. Hanno dolori di stomaco e vomito. Sono dimesse dopo alcune ore con una diagnosi di intossicazione alimentare e gastroenterite.🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Madre e figlia avvelenate a Campobasso: la ricina non presente nelle analisi del padre, gli interrogatori, la ricostruzione di quanto accaduto

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