L'agricoltura italiana si trova di fronte a una possibile minaccia legata a un vuoto normativo che riguarda le regole europee sul commercio e la produzione. Un rappresentante del settore ha richiesto modifiche a un regolamento comunitario per rafforzare le tutele e prevenire rischi per il settore agricolo locale. La questione riguarda in particolare le misure di protezione e le modalità di applicazione delle norme attuali.

? Cosa sapere Alessandro De Bernardis chiede modifiche al regolamento europeo 9522013 per proteggere l'agricoltura bergamasca.. Il buco normativo doganale rischia di etichettare come Made in Italy prodotti con ingredienti esteri.. Alessandro De Bernardis, con la doppia responsabilità di Segretario cittadino Pd e Consigliere delegato alle Politiche europee del Comune di Bergamo, ha lanciato un appello per intervenire su una crisi che tocca le radici stesse della produzione alimentare nazionale dopo il culmine delle proteste agricole al Passo del Brennero avvenute il 28 aprile 2026. Il grido di aiuto che è giunto dalle strade del Brennero trova un’eco profonda nelle campagne che circondano Bergamo, un territorio dove l’agricoltura non è solo un dato statistico, ma un tessuto sociale che tiene unite le famiglie e le botteghe.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Made in Italy a rischio: il buco normativo che minaccia l’agricoltura

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