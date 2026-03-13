Mirco Carloni Pres Comm Agricoltura difende il Made in Italy App francese YUKA minaccia agroalimentare italiano Depositata interrogazione a ministri Lollobrigida Giorgetti e Schillaci
Il presidente della Commissione Agricoltura ha espresso preoccupazione riguardo all'app francese YUKA, definendola una minaccia per il settore agroalimentare italiano. In una dichiarazione, ha affermato che la piattaforma utilizza dati antiscientifici e fuorvianti, con l’intento di influenzare le decisioni dei consumatori. È stata depositata un’interrogazione rivolta ai ministri competenti per chiedere chiarimenti in merito.
“La app francese YUKA minaccia il nostro made in Italy e lo fa attraverso dati antiscientifici e fuorvianti con l’obiettivo di esercitare sui consumatori un’indebita influenza sulle loro scelte d’acquisto. Questa applicazione, che conta circa 45 milioni di utenti registrati in Europa, di cui oltre 8 milioni in Italia, attraverso un algoritmo consente ai consumatori di ottenere una valutazione sintetica della presunta “salubrità” di un prodotto alimentare basando la sua analisi su parametri nutrizionali falsi e inattendibili. Partendo da 100 grammi di prodotto la app vuole indirizzare le scelte dei consumatori suggerendogli quali sono gli alimenti sani da quelli non sani. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
Argomenti discussi: Pomodori dall’Egitto, l’interrogazione parlamentare dell’onorevole Mirco Carloni.
