Il presidente della Commissione Agricoltura ha espresso preoccupazione riguardo all'app francese YUKA, definendola una minaccia per il settore agroalimentare italiano. In una dichiarazione, ha affermato che la piattaforma utilizza dati antiscientifici e fuorvianti, con l’intento di influenzare le decisioni dei consumatori. È stata depositata un’interrogazione rivolta ai ministri competenti per chiedere chiarimenti in merito.

“La app francese YUKA minaccia il nostro made in Italy e lo fa attraverso dati antiscientifici e fuorvianti con l’obiettivo di esercitare sui consumatori un’indebita influenza sulle loro scelte d’acquisto. Questa applicazione, che conta circa 45 milioni di utenti registrati in Europa, di cui oltre 8 milioni in Italia, attraverso un algoritmo consente ai consumatori di ottenere una valutazione sintetica della presunta “salubrità” di un prodotto alimentare basando la sua analisi su parametri nutrizionali falsi e inattendibili. Partendo da 100 grammi di prodotto la app vuole indirizzare le scelte dei consumatori suggerendogli quali sono gli alimenti sani da quelli non sani. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Mirco Carloni (Pres. Comm. Agricoltura) difende il Made in Italy, “App francese YUKA minaccia agroalimentare italiano. Depositata interrogazione a ministri Lollobrigida, Giorgetti e Schillaci”

