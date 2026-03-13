Made in Italy Mirco Carloni Pres Comm Agricoltura | App francese YUKA minaccia agroalimentare italiano Depositata interrogazione a ministri Lollobrigida Giorgetti e Schillaci

Il presidente della Commissione Agricoltura ha dichiarato che l'app francese YUKA rappresenta una minaccia per il settore agroalimentare italiano. È stata depositata un'interrogazione ai ministri competenti, Lollobrigida, Giorgetti e Schillaci, per evidenziare che la app utilizza dati considerati antiscientifici e fuorvianti. L'obiettivo sembra essere influenzare indebitamente le decisioni di acquisto dei consumatori.

"La app francese YUKA minaccia il nostro made in Italy e lo fa attraverso dati antiscientifici e fuorvianti con l'obiettivo di esercitare sui consumatori un'indebita influenza sulle loro scelte d'acquisto. Questa applicazione, che conta circa 45 milioni di utenti registrati in Europa, di cui oltre 8 milioni in Italia, attraverso un algoritmo consente ai consumatori di ottenere una valutazione sintetica della presunta "salubrità" di un prodotto alimentare basando la sua analisi su parametri nutrizionali falsi e inattendibili. Partendo da 100 grammi di prodotto la app vuole indirizzare le scelte dei consumatori suggerendogli quali sono gli alimenti sani da quelli non sani.