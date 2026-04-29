Madama Butterfly | sul palco del Teatro Galli la tragedia giapponese di Puccini con l' Orchestra Filarmonica Italiana

Giovedì 30 aprile alle 20, il Teatro Galli ospita l’opera Madama Butterfly di Giacomo Puccini, eseguita dall’Orchestra Filarmonica Italiana. L’opera, rappresentata ormai da oltre un secolo, narra la storia di una giovane giapponese e delle sue vicende emotive. La rappresentazione si inserisce nel calendario di eventi che celebrano questa composizione, riconosciuta come una delle più popolari nel repertorio lirico internazionale.

Giovedì 30 aprile, alle 20, sul palco del Teatro Galli va in scena Madama Butterfly di Giacomo Puccini, una delle opere più amate del repertorio lirico in tutto il mondo, che, a 120 anni dal debutto, continua a incantare per il suo fascino irresistibile.Diretta dal Maestro Jacopo Brusa alla guida.🔗 Leggi su Riminitoday.it

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