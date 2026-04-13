Madama Butterfly torna in scena | doppio appuntamento tra Castelfiorentino ed Empoli per il capolavoro di Giacomo Puccini

Un amore fragile e ostinato che si consuma nel silenzio e nel sacrificio, vissuto nell’attesa di un ritorno che non sarà mai come sognato. Una storia senza tempo che continua a parlare al presente. Torna in scena Madama Butterfly di Giacomo Puccini, tra le opere più amate del repertorio lirico.🔗 Leggi su Firenzetoday.it

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Reggio: Madama Butterfly con tamburi giapponesi il 27 marzoIl Teatro Odeon di Reggio Calabria accoglierà il 27 marzo, alle ore 21:00, una rilettura innovativa della celebre opera di Giacomo Puccini.