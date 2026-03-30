Madama Butterfly la magia dell' oriente al Verdi con un nuovo allestimento

Al Teatro Verdi torna in scena Madama Butterfly in una nuova produzione diretta da Alberto Triola. L’allestimento ripropone il stile japonisme e orientalista di inizio Novecento, ricreando un’atmosfera che si collega alla Trieste dell’epoca, città portuale e punto di riferimento per le rotte verso il Giappone. La rappresentazione si distingue per il rispetto delle atmosfere storiche e culturali dell’epoca.

Torna al Teatro Verdi Madama Butterfly nell’allestimento di Alberto Triola, che con il suo rispetto della moda japonisme e orientalista di inizio Novecento, armonizza benissimo il palco con la realtà estetica della Trieste di allora, capitale mercantile verso le rotte del Sol Levante. Sul podio un inedito debutto nel titolo per il direttore Giulio Prandi, noto a livello internazionale soprattutto per il repertorio antico a partire dalla sua lunga esperienza con la celeberrima istituzione del Ghislieri di Pavia. Nel cast voci di pregio ma soprattutto un’importante serie di debutti, fra cui anche il decano dei grandi baritoni italiani Ambrogio Maestri, che si misurerà con il ruolo di Sharpless prima di interpretarlo di nuovo al Festival Pucciniano nella prossima estate. 🔗 Leggi su Triesteprima.it © Triesteprima.it - Madama Butterfly, la magia dell'oriente al Verdi con un nuovo allestimento Articoli correlati Reggio: Madama Butterfly con tamburi giapponesi il 27 marzoIl Teatro Odeon di Reggio Calabria accoglierà il 27 marzo, alle ore 21:00, una rilettura innovativa della celebre opera di Giacomo Puccini. Da Macbeth a Madama Butterfly: il cartellone della stagione lirica 2026 del GalliÈ tutto pronto per l'avvio della Stagione Lirica 2026 del Teatro Galli di Rimini. Aggiornamenti e notizie su Madama Butterfly La magia di Madama Butterfly: Daniele Gatti dirige al Maggio Musicale FiorentinoIn una storica continuazione della tradizione operistica, il Maggio Musicale Fiorentino accoglie Daniele Gatti nella sua ultima interpretazione di Madama Butterfly. Questa produzione, in scena dal 24 ... ecodelcinema.com La Madama Butterfly in scena sulla portaerei: meraviglia a Spezia, emozioni in musicaLa Spezia, 23 giugno 2024 – Emozioni in musica. Grande successo per la Madama Butterfly andata in scena nella serata di sabato 22 giugno a bordo della portaerei Garibaldi, un simbolo della Marina ... lanazione.it