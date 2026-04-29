Macron e Starmer che si baciano | la falsa copertina del SUN è un fotomontaggio

Circolano su Facebook alcune immagini che mostrano una presunta prima pagina del tabloid britannico The Sun, con una fotografia che ritrae il presidente francese e il leader dei Labour che si baciano. Tuttavia, è stato confermato che si tratta di un fotomontaggio e non di una pubblicazione reale del giornale. Le immagini sono state condivise online come se fossero autentiche, ma non corrispondono a una vera edizione del quotidiano.

Circolano diverse post condivisioni Facebook che mostrano una presunta prima pagina del tabloid britannico The Sun. Nell’immagine, il presidente francese Emmanuel Macron e il primo ministro del Regno Unito Keir Starmer si baciano appassionatamente. Si tratta di un falso: la copertina è stata manipolata digitalmente partendo da una vecchia edizione del 2021 che ritraeva Cristiano Ronaldo. Oltre alla falsità del contenuto, le condivisioni ridicolizzano i due leader attraverso il pregiudizio omofobo. Per chi ha fretta:. Circola un’immagine che sembra mostrare la copertina del Sun con Macron e Starmer intenti a baciarsi.. La foto è un fotomontaggio.🔗 Leggi su Open.online Notizie correlate Leggi anche: L'Europa si muove. La call a quattro tra Starmer, Merz, Meloni e Macron Iran, Meloni, Macron, Starmer e Mezer si coordinano sulla crisi in Medio OrienteIntanto, l'Ucraina torna protagonista, con il Dipartimento della Difesa statunitense e almeno un governo del Golfo in trattative con Kiev per... Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Questa copertina del Sun con Starmer e Macron che si baciano è falsa; L’Europa è fuori tempo massimo; La crisi globale e l’Italia debole; Volenterosi Da meloni un segnale a europa E usa. Sicurezza marittima: Macron e Starmer lanciano il vertice per lo Stretto di HormuzFrancia e Regno Unito co-presiederanno un vertice a Parigi per garantire la libertà di navigazione nello Stretto di Hormuz attraverso una missione difensiva ... ilmetropolitano.it Hormuz, vertice a Parigi a quattro: Macron, Meloni, Merz e Starmer. Ecco la risposta europea al blocco deciso da TrumpFrom left, British Prime Minister Keir Starmer, French President Emmanuel Macron Italy’s Prime Minister Giorgia Meloni and German Chancellor Friedrich Merz meet before attending a world leaders’ ... affaritaliani.it Re Carlo punge Trump #ReCarlo #Trump #USA #RegnoUnito #Francia #Macron #Hormuz #Informarsi #Notizie - facebook.com facebook La sponda di Macron: "Nuovi eurobond, è stupido ripagare ora il Recovery" Il punto di @raelisewin #ANSAEuropa #Eurobond x.com