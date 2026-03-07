L' Europa si muove La call a quattro tra Starmer Merz Meloni e Macron

Da ilgiornale.it 7 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

L'Europa si prepara a un'intensa attività diplomatica e a un coordinamento militare tra i leader di quattro paesi. Starmer, Merz, Meloni e Macron hanno avuto una conversazione a quattro, durante la quale si è parlato di azioni future da intraprendere. Nei prossimi giorni, sono previste ulteriori discussioni e incontri per definire le strategie comuni.

"Ora coordinamento diplomatico e militare. La premier sente Erdogan: "Serve il dialogo" «Nelle prossime ore e nei prossimi giorni saranno fondamentali un'intensa attività diplomatica e uno stretto coordinamento militare». È questo, fa sapere a metà pomeriggio Downing Street, l'intendimento di Keir Starmer, Friedrich Merz, Emmanuel Macron e Giorgia Meloni. Che ieri mattina hanno avuto una call a quattro per fare il punto sull'evoluzione della crisi in Medio Oriente. Di fatto, una riunione del cosiddetto Quad europeo, un formato che viene convocato di tanto in tanto e in maniera sostanzialmente informale e che tiene insieme le due principali potenze militari d'Europa (Regno Unito e Francia) e le due maggiori economie dell'Ue (Germania e Italia). 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

l europa si muove la call a quattro tra starmer merz meloni e macron
© Ilgiornale.it - L'Europa si muove. La call a quattro tra Starmer, Merz, Meloni e Macron

Trump all’Iran: «Si arrenda». Vertice tra Meloni-Starmer-Merz-Macron. Da Teheran nuova ondata di missili su Israele – La direttaLavorare insieme per «la diplomazia e il coordinamento militare» in risposta all’escalation bellica innescata in Medio Oriente dagli attacchi di Usa...

Leggi anche: Asse tra i big europei: Meloni sente Merz, Macron e Starmer

Aggiornamenti e notizie su L'Europa si muove La call a quattro tra....

Temi più discussi: L’Europa perduta che muove le navi e isola Madrid; Iran, Europa batte un colpo: 3 paesi pronti ad 'azioni difensive', cosa dice Italia; L'Europa si muove in ordine sparso nonostante la speranza di una stabilizzazione dell'energia; L’Europa sfonda il muro dei dazi: con l’India nasce un asse globale.

l europa si muoveIran, si muove l'Europa. Francia, Germania e Gb pronte a azioni difensiveFrancia, Germania e Regno Unito sono pronte a difendere i propri interessi e quelli dei propri alleati nel Golfo, se necessario, adottando azioni difensive contro l'Iran. L'Europa batte un colpo ... adnkronos.com

l europa si muoveIran, cosa (non) può fare l’Europa senza gli UsaMentre la guerra tra Israele, Stati Uniti e Iran continua ad allargarsi, anche l’Europa si trova di fronte a un dilemma strategico sempre più evidente: come difendere i propri interessi senza essere t ... formiche.net

Usa la ricerca per scoprire notizie e video sul tema.