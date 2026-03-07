L' Europa si muove La call a quattro tra Starmer Merz Meloni e Macron

L'Europa si prepara a un'intensa attività diplomatica e a un coordinamento militare tra i leader di quattro paesi. Starmer, Merz, Meloni e Macron hanno avuto una conversazione a quattro, durante la quale si è parlato di azioni future da intraprendere. Nei prossimi giorni, sono previste ulteriori discussioni e incontri per definire le strategie comuni.

"Ora coordinamento diplomatico e militare. La premier sente Erdogan: "Serve il dialogo" «Nelle prossime ore e nei prossimi giorni saranno fondamentali un'intensa attività diplomatica e uno stretto coordinamento militare». È questo, fa sapere a metà pomeriggio Downing Street, l'intendimento di Keir Starmer, Friedrich Merz, Emmanuel Macron e Giorgia Meloni. Che ieri mattina hanno avuto una call a quattro per fare il punto sull'evoluzione della crisi in Medio Oriente. Di fatto, una riunione del cosiddetto Quad europeo, un formato che viene convocato di tanto in tanto e in maniera sostanzialmente informale e che tiene insieme le due principali potenze militari d'Europa (Regno Unito e Francia) e le due maggiori economie dell'Ue (Germania e Italia). 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

