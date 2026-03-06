iran meloni macron starmer e mezer si coordinano sulla crisi in medio oriente

I leader di Iran, Meloni, Macron, Starmer e Mezer si sono incontrati per discutere della crisi in Medio Oriente, coordinando le loro posizioni. Nel frattempo, l’Ucraina torna a essere al centro dell’attenzione, con il Dipartimento della Difesa statunitense e altre istituzioni coinvolte in aggiornamenti e iniziative legate alla situazione nel paese. La discussione si svolge in un momento di particolare attenzione internazionale sulla regione.

Intanto, l'Ucraina torna protagonista, con il Dipartimento della Difesa statunitense e almeno un governo del Golfo in trattative con Kiev per acquistare i loro intercettatori da usare contro i droni iraniani Lavorare insieme per “la diplomazia e il coordinamento militare“, al fine offrire una risposta convincente ed efficace all’escalation bellica esplosa in Medio Oriente a causa degli attacchi di Usa e Israele all’Iran e della conseguente risposta di Teheran. È questo il leitmotiv della telefonata a 4 tra i leader di Italia, Francia, Regno Unito e Germania, Giorgia Meloni, Emmanuel Macron, Keir Starmer e Friedrich Merz. Come riporta... 🔗 Leggi su Ildifforme.it

Temi più discussi: Guerra Iran, le posizioni dell'Italia e dei Paesi europei dopo gli attacchi Usa-Israele; Macron e Starmer sotto tiro: mandano le navi nell’area ma in Iran è una guerra illegale; Meloni e la guerra in Iran, la telefonata di 20 minuti della premier con Macron: In questa fase bisogna coordinarsi; Starmer-Meloni-Merz-Macron, 'diplomazia e coordinamento militare su Iran'.

