L’intera comunità di Lanciano e delle aree vicine si è svegliata con il lutto per la scomparsa di Renato Menna, ex comandante della polizia stradale locale, avvenuta lo scorso 8 aprile all’età di 61 anni. La notizia ha suscitato commozione tra i cittadini, che ricordano la sua figura e il suo impegno nel servizio pubblico. La sua perdita rappresenta un momento di tristezza per la zona.

Il territorio di Lanciano e della zona costiera si risveglia con il dolore per la scomparsa di Renato Menna, ex comandante della polizia stradale locale, deceduto lo scorso 8 aprile all’età di 61 anni. La lotta contro una patologia invalidante che lo ha colpito negli ultimi tempi si è conclusa, ma senza mai scalfire la sua resilienza e l’ottimismo che lo contraddistingueva. Il militare, che aveva terminato il servizio attivo il primo maggio 2024, lascia tre figli, Martina, Samuele e Francesco, e un vuoto profondo in chi ha condiviso con lui anni di impegno istituzionale e sportivo. Un decennio di tutela della sicurezza tra Lanciano e il territorio. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Addio al Cavaliere Menna: Lanciano piange l’ex comandante della Polstrada

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Lanciano piange la scomparsa di Renato Menna, già comandante della Polizia stradale. Nato ad Atessa, Menna si è spento oggi dopo una lunga malattia. Cavaliere della Repubblica dal 2017, era appassionato podista. I figli Martina, Samuele e - facebook.com facebook