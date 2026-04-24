Paladina-Sedrina Comunità Montana e Provincia chiedono incontro urgente ad Anas | No a tracciati alternativi

Le autorità locali e regionali hanno richiesto un incontro urgente con l’Anas per discutere del progetto in corso. In una nota congiunta, hanno ribadito la loro posizione contraria a eventuali tracciati alternativi e hanno confermato la volontà di proseguire senza modifiche al percorso previsto. La richiesta si inserisce in un contesto di confronto aperto sulle decisioni riguardanti l’opera infrastrutturale.

Nessun passo indietro sul progetto né tantomeno la volontà di accettare “alcuna ipotesi di vanificazione degli sforzi economici e amministrativi perpetrati finora, ribadendo che la situazione viabilista locale è completamente al collasso e che i territori e gli enti attendono risposte concrete in tempi rapidi”: la lettera con la quale Anas ha comunicato alla Comunità Montana Valle Brembana le criticità relative al passaggio dell’ultimo tratto della Tangenziale Sud all’interno dell’ex discarica Monte Bianco, situata nel comune di Sorisole, ha scatenato la reazione forte e compatta da parte della Comunità Montana Valle Brembana e della Provincia.🔗 Leggi su Bergamonews.it Notizie correlate Leggi anche: Paladina-Sedrina: lettera all’Anas: «No passi indietro» Leggi anche: Anas blocca la Paladina-Sedrina per “Rischi ambientali”. La Val Brembana: “Umiliati, ora protestiamo” Panoramica sull’argomento Temi più discussi: La Paladina-Sedrina rischia di affondare in una discarica; Paladina-Sedrina, lo stop che preoccupa politica e imprese: Una presa in giro, opera fondamentale per il futuro della Val Brembana; Discarica tossica sulla Paladina-Sedrina: l’Anas blocca la costruzione della Tangenziale sud; Paladina-Sedrina, sindaci e Provincia infuriati contro lo stop dell'Anas al tracciato sotto la discarica. Paladina-Sedrina, Comunità Montana e Provincia chiedono incontro urgente ad Anas: No a tracciati alternativiI presidenti Bianchi e Gafforelli rispondono con fermezza alle rappresentazioni della società del gruppo Ferrovie: I rifiuti pericolosi nell'ex discarica Monte Bianco si trovano in una zona che non s ... bergamonews.it Paladina-Sedrina: lettera all’Anas: «No passi indietro»Provincia e Comunità montana chiedono un incontro urgente: «Non vanificare gli sforzi fatti». «Discarica, altre indagini con il progetto esecutivo». ecodibergamo.it (Federico Rota) L'Anas boccia la Paladina-Sedrina per motivi ambientali: sindaci e Provincia in rivolta facebook #Anas contesta la discarica in un’ex cava nel Parco dei Colli e chiede di cambiare il tracciato della Paladina-Sedrina x.com