M5S Taranto Laura Sebastio nominata coordinatrice provinciale

Da tarantinitime.it 29 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Movimento 5 Stelle di Taranto ha annunciato la nomina dell’avvocata Laura Sebastio come coordinatrice provinciale del gruppo territoriale. La decisione è stata comunicata dal gruppo locale, che ha espresso soddisfazione per questa scelta. Sebastio assume così un ruolo di rilievo all’interno del partito a livello provinciale, sostituendo eventualmente il precedente coordinatore. La nomina è stata resa nota attraverso comunicati ufficiali del movimento.

Tarantini Time Quotidiano Il gruppo territoriale del Movimento 5 Stelle di Taranto ha espresso soddisfazione per la nomina dell’avvocata Laura Sebastio a coordinatrice provinciale del M5S. Secondo quanto evidenziato dal movimento, Sebastio vanta un percorso legato all’impegno sociale e civile, con particolare attenzione ai temi della tutela delle donne, dell’ambiente e della promozione culturale del territorio. Nel corso degli anni ha ricoperto il ruolo di presidente di un’associazione impegnata contro la violenza sulle donne e ha collaborato con diverse realtà associative su iniziative legate al mondo dell’istruzione e dell’università, con l’obiettivo di rendere Taranto più attrattiva sul piano formativo.🔗 Leggi su Tarantinitime.it

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