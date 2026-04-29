M5S Taranto Laura Sebastio nominata coordinatrice provinciale

Il Movimento 5 Stelle di Taranto ha annunciato la nomina dell’avvocata Laura Sebastio come coordinatrice provinciale del gruppo territoriale. La decisione è stata comunicata dal gruppo locale, che ha espresso soddisfazione per questa scelta. Sebastio assume così un ruolo di rilievo all’interno del partito a livello provinciale, sostituendo eventualmente il precedente coordinatore. La nomina è stata resa nota attraverso comunicati ufficiali del movimento.

Tarantini Time Quotidiano Il gruppo territoriale del Movimento 5 Stelle di Taranto ha espresso soddisfazione per la nomina dell’avvocata Laura Sebastio a coordinatrice provinciale del M5S. Secondo quanto evidenziato dal movimento, Sebastio vanta un percorso legato all’impegno sociale e civile, con particolare attenzione ai temi della tutela delle donne, dell’ambiente e della promozione culturale del territorio. Nel corso degli anni ha ricoperto il ruolo di presidente di un’associazione impegnata contro la violenza sulle donne e ha collaborato con diverse realtà associative su iniziative legate al mondo dell’istruzione e dell’università, con l’obiettivo di rendere Taranto più attrattiva sul piano formativo.🔗 Leggi su Tarantinitime.it © Tarantinitime.it - M5S Taranto, Laura Sebastio nominata coordinatrice provinciale Notizie correlate M5S Avellino, Maura Sarno nominata coordinatrice provincialeCon profonda emozione e grande senso di responsabilità accolgo la nomina a Coordinatore Provinciale del Movimento 5 Stelle per la provincia di... M5S Avellino, Maura Sarno nuova coordinatrice provincialeTempo di lettura: 2 minuti Maura Sarno è la nuova Coordinatrice Provinciale del Movimento 5 Stelle ad Avellino. Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Coordinamento provinciale a Laura Sebastio, il M5S rilancia l’impegno sul territorio; M5S, nominati i coordinatori territoriali: conferme e nuove nomine in Puglia; M5S Puglia, ufficializzato il nuovo coordinamento: conferme e nuove nomine; Nomine M5S in Puglia, Innamorato torna coordinatore provinciale barese. Per il capoluogo c'è Dell'Olio. Giuseppe Conte in provincia di Taranto per il 1° maggio: previsto un incontro con i lavoratoriIl leader del M5S sarà a Grottaglie davanti allo stabilimento Leonardo e vedrà delegazioni dell’ex Ilva, su iniziativa del senatore Mario Turco ... lagazzettadelmezzogiorno.it Taranto, M5S: ‘Lavorare in sinergia per il bene della città’Al termine dell’incontro tra i parlamentari tarantini del M5S, l’Europarlamentare Rosa D’Amato e il sindaco di Taranto Rinaldo Melucci, la candidata presidente del M5S alla Regione Puglia, Antonella ... affaritaliani.it Il gruppo territoriale M5S Taranto esprime grande soddisfazione per la nomina dell' Avv. Laura SEBASTIO a Coordinatrice Provinciale di Taranto del M5S. Una donna da sempre impegnata nel sociale, già Presidente di una associazione contro la violenza sull - facebook.com facebook