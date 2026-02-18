Pesaro Urbino | Sinistra per Urbino punta a pubblica gestione dell’acqua e stop nuovi invasi per crisi idrica

A Pesaro Urbino, il gruppo Sinistra per Urbino ha deciso di chiedere la gestione pubblica dell’acqua dopo aver scoperto che i piani per nuovi invasi rischiano di aggravare la crisi idrica. La proposta nasce dall'esigenza di tutelare le risorse naturali e di evitare che l’acqua diventi un bene da mercificare. In particolare, il gruppo si oppone alla realizzazione di nuovi invasi, ritenendo che possano portare solo problemi ambientali e sociali.

Sinistra per Urbino Contro la Mercificazione dell'Acqua: Proposta per una Gestione Pubblica e Sostenibile. Pesaro, 18 febbraio 2026 – Sinistra per Urbino lancia una sfida sulla gestione delle risorse idriche nella provincia, contestando la logica del profitto e proponendo un ritorno sotto il controllo pubblico di Marche Multiservizi. Il gruppo politico si oppone alla costruzione di nuovi invasi, ritenendoli dannosi per l'ambiente e potenzialmente speculativi, e punta su un piano di manutenzione della rete e investimenti in soluzioni innovative per affrontare la crescente crisi idrica che affligge il territorio.

"L’acqua non è merce, ma diritto universale". Sinistra per Urbino in campo sulla crisi idricaSinistra per Urbino ha preso posizione sulla crisi idrica, accusando le autorità di non aver affrontato adeguatamente la situazione.

